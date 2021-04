Juve, Dybala, Arthur e McKennie reintegrati dopo la festa proibita (Di domenica 4 aprile 2021) La Juve perdone , e . I tre hanno scontato la 'punizione' per la festa interrotta dai carabinieri a casa dell'americano e oggi si sono allenati agli ordini di insieme al resto del gruppo alla ... Leggi su leggo (Di domenica 4 aprile 2021) Laperdone , e . I tre hanno scontato la 'punizione' per lainterrotta dai carabinieri a casa dell'americano e oggi si sono allenati agli ordini di insieme al resto del gruppo alla ...

Advertising

SkyTG24 : Juventus, punizione finita per McKennie, Dybala e Arthur - GoalItalia : Arthur, Dybala e McKennie, punizione finita Saranno convocati contro il Napoli [@romeoagresti] ? - LaStampa : Multati e sospesi: la Juve usa il pugno duro per McKennie, Dybala e Arthur - GPeppe34N : RT @tutticonvocati: ???@LucianoMoggi: 'Sono finiti gli effetti speciali di #Ronaldo e magari gli manca la fantasia di #Dybala. La #Juve gioc… - iLDiVinPeLaTo : Punizione finita per #McKennie #Dybala #Arthur tutti e tre a disposizione di #Pirlo per la partita #JuventusNapoli… -