Giordania sventato colpo di stato | il fratellastro del re arrestato | il video alla BBC

(Di domenica 4 aprile 2021)di. Evitata congiura contro re Abdh II, fermata una ventina di persone, tra cui ildel monarca. Hamzah bin Hussein, ex principe ereditario, si trova agli arresti domiciliari, ma rifiuta le accuse. In undiffuso dBbc, lo stesso Hamzah ha spiegato di aver "ricevuto questa mattina (ieri, ndr.) una visita del capo dimaggiore delle forze armate giordane che mi ha informato che non mi era permesso uscire, comunicare con persone o incontrare persone". Hamzah non ha negato il coinvolgimento ad alcuni eventi in cui erano state mosse "critiche al governo o al re".

Colpo di statoin. Hamzah bin Hussein, ex principe ereditario e fratellastro del re Abdullah II, si trova agli arresti domiciliari ma rifiuta le accuse. In un video diffuso dalla Bbc, lo stesso ...Arresti nel Paese per "motivi di sicurezza". Hamzah bin Hussein: "Non posso uscire né comunicare" Colpo di statoin. Hamzah bin Hussein , ex principe ereditario e fratellastro del re Abdullah II, si trova agli arresti domiciliari ma rifiuta le accuse. In un video diffuso dalla Bbc, lo stesso ...Giordania colpo di stato sventato. Evitata congiura contro re Abdallah II, fermata una ventina di persone, tra cui il fratellastro del monarca. Hamzah bin Hussein, ex principe ereditario ...Sventata una congiura di palazzo in Giordania contro re Abdullah II, arrestate una ventina di persone. Tra i fermati anche Hamzah bin Hussein, ex principe ereditario e fratellastro del re di Giordania ...