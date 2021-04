Esonero Pirlo, Juventus: pronto Tudor, ma i tifosi sognano Allegri (Di domenica 4 aprile 2021) In caso di ko col Napoli la Juventus dovrà correre ai ripari con l’Esonero di Pirlo. Non è da escludere però che la notizia possa arrivare anche oggi. Esonero Pirlo, Juventus (Getty Images)Il pareggio col Torino complica irrimediabilmente la corsa alla prossima Champions League, obiettivo troppo importante per essere mancato. La squadra bianconera è letteralmente crollata dopo il ko di Champions contro il Porto, un’eliminazione che ha minato equilibri che erano già precari prima. LEGGI ANCHE >>> Cristiano Ronaldo nuovo allenatore della Juventus? A pagare non possono essere tutti i calciatori, anche se molti lo meriterebbero, l’allenatore finisce dunque sotto inchiesta. Con la possibilità di un Esonero già nelle prossime ore ... Leggi su altranotizia (Di domenica 4 aprile 2021) In caso di ko col Napoli ladovrà correre ai ripari con l’di. Non è da escludere però che la notizia possa arrivare anche oggi.(Getty Images)Il pareggio col Torino complica irrimediabilmente la corsa alla prossima Champions League, obiettivo troppo importante per essere mancato. La squadra bianconera è letteralmente crollata dopo il ko di Champions contro il Porto, un’eliminazione che ha minato equilibri che erano già precari prima. LEGGI ANCHE >>> Cristiano Ronaldo nuovo allenatore della? A pagare non possono essere tutti i calciatori, anche se molti lo meriterebbero, l’allenatore finisce dunque sotto inchiesta. Con la possibilità di ungià nelle prossime ore ...

