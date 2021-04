Emy, chi è la concorrente di Ti spedisco in convento: foto, social, storia (Di domenica 4 aprile 2021) Emy è una delle concorrenti di “Ti spedisco in convento”, nuovo programma di Real Time dove cinque ragazze vivono insieme alle suore. Oggi (4 aprile) andrà in onda il nuovo docu-reality originale di Real Time Ti spedisco in convento. Nel programma, cinque ragazze considerate “ribelli” vengono trasferite in un convento: le suore dovranno tenere a bada L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 4 aprile 2021) Emy è una delle concorrenti di “Tiin”, nuovo programma di Real Time dove cinque ragazze vivono insieme alle suore. Oggi (4 aprile) andrà in onda il nuovo docu-reality originale di Real Time Tiin. Nel programma, cinque ragazze considerate “ribelli” vengono trasferite in un: le suore dovranno tenere a bada L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Emy_ArmyBTS : @emilymashh Cosa dove quando e perché chi lo ha detto - emy_ley00 : Chi si unisce? #pertommaso #amici20 - Emy_ArmyBTS : @__Jiminie____ Credimi per farmi sorridere a me sicuro con queste splendide parole farai stare bene chi sta passando un periodo no ?????????? - Emy_ArmyBTS : @_jaeseumin @iloveahoney @subeydoobydoo @hansebae Siiiiii sono napoletana ma abito a Milano per lavoro io la pastie… - kookoosgirl : @Emy_ArmyBTS @marsxyoon Purtroppo di stereotipi ce ne sono fin troppi e anche infondati. Mi dispiace per la tua esp… -