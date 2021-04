Draghi, Pasqua 2021 di rinascita: «Speriamo». Alla messa di Bassetti a Città della Pieve (Di domenica 4 aprile 2021) Ha passato la sua prima Pasqua da presidente del consiglio a Città della Pieve, Mario Draghi. E al cronista che, prima di entrare in Duomo, gli ha chiesto se questa sia una Pasqua di rinascita, ha risposto Allargando le braccia: «Speriamo», ha risposto il presidente del Consiglio entrando per assistere Alla messa officiata dal presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 4 aprile 2021) Ha passato la sua primada presidente del consiglio a, Mario. E al cronista che, prima di entrare in Duomo, gli ha chiesto se questa sia unadi, ha rispostorgando le braccia: «», ha risposto il presidente del Consiglio entrando per assistereofficiata dal presidenteCei, cardinale GualtieroL'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Pasqua Card. Bassetti saluta Draghi presente alla messa di Pasqua Gualtiero Bassetti, ha ricordato il premier Mario Draghi - che assisteva alla celebrazione eucaristica - nel corso della sua omelia nel duomo di Città della Pieve. "In questo momento chi ha qualche ...

Draghi alla messa di Pasqua a Città della Pieve: "Rinascita? Speriamo" Dopo una giornata di Pasqua a casa con la famiglia, nel casale di Città della Pieve, il presidente del consiglio, Mario Draghi, si è presentato al Duomo del borgo medievale per assistere alla messa officiata dal ...

