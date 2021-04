Covid Israele, presto vaccino Pfizer ad under 16 (Di domenica 4 aprile 2021) Israele conta di cominciare a somministrare il vaccino Pfizer anti Covid anche sotto i 16 anni nelle prossime settimane. “Ci serve l’approvazione della Fda e del comitato israeliano. Penso che l’otterremo nelle prossime settimane e inizieremo a vaccinare anche i minori”, ha detto lo ‘zar anticoronavirus’ Nachman Ash alla radio dell’esercito. I commenti di Ash, che sovrintende alla lotta contro la pandemia, arrivano dopo che BionTech- Pfizer ha annunciato nei giorni scorsi che il vaccino è efficace al 100% anche nella fascia d’età 12-15. Il programma di vaccinazione in Israele ha già coinvolto i 16-18enni e ora si aspetta il parere positivo della Food and Drug administration (Fda) americana. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 aprile 2021)conta di cominciare a somministrare ilantianche sotto i 16 anni nelle prossime settimane. “Ci serve l’approvazione della Fda e del comitato israeliano. Penso che l’otterremo nelle prossime settimane e inizieremo a vaccinare anche i minori”, ha detto lo ‘zar anticoronavirus’ Nachman Ash alla radio dell’esercito. I commenti di Ash, che sovrintende alla lotta contro la pandemia, arrivano dopo che BionTech-ha annunciato nei giorni scorsi che ilè efficace al 100% anche nella fascia d’età 12-15. Il programma di vaccinazione inha già coinvolto i 16-18enni e ora si aspetta il parere positivo della Food and Drug administration (Fda) americana. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

