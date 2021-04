Cambi di look capelli: dal bob alle chiome XL (Di domenica 4 aprile 2021) Non c’è alcun dubbio. Il bob, anche per questa stagione, non sembra intenzionato a cedere lo scettro del taglio più amato e gettonato di sempre. Dopo anni di primati, infatti, continua a sedurre e conquistare anche le meno inclini alle sforbiciate. Leggi su vanityfair (Di domenica 4 aprile 2021) Non c’è alcun dubbio. Il bob, anche per questa stagione, non sembra intenzionato a cedere lo scettro del taglio più amato e gettonato di sempre. Dopo anni di primati, infatti, continua a sedurre e conquistare anche le meno inclini alle sforbiciate.

Advertising

Andresg19379771 : RT @Valenti40905251: Quattro look di #DilettaLeotta durante la conduzione di 'Miss Italia 2018' Sono tutti abiti della 'Maison Celestino'… - _FairyMengo_ : senza offesa per arisa che so che ha una bella voce particolare,però ultimamente con questi troppi cambi di look se… - carmen35570973 : RT @Valenti40905251: Quattro look di #DilettaLeotta durante la conduzione di 'Miss Italia 2018' Sono tutti abiti della 'Maison Celestino'… - M0NIETTA : RT @Valenti40905251: Quattro look di #DilettaLeotta durante la conduzione di 'Miss Italia 2018' Sono tutti abiti della 'Maison Celestino'… - Antonel15196201 : RT @Valenti40905251: Quattro look di #DilettaLeotta durante la conduzione di 'Miss Italia 2018' Sono tutti abiti della 'Maison Celestino'… -