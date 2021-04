Beautiful, così è davvero troppo | Fan scatenati (Di domenica 4 aprile 2021) Beautiful è veramente la soap opera degli eccessi, c’è però una situazione che viene considerata eccessiva anche da parte del pubblico stesso. BeautifulPrima di andare a leggere però di cosa stiamo parlando soffermiamoci un attimo sulla soap, famosissima e amata in tutto il mondo. Creata da William J.Bell e Lee Phillip Bell per la Cbs à andata in onda per la prima volta il 23 marzo del 1987 mentre in Italia è arrivata nel giugno del 1990 su Rai 2 per poi approdare su Canale 5, per un periodo è stata trasmessa anche da Rete 4. La soap ci porta negli Stati Uniti precisamente a Los Angeles. Protagonista è la famiglia Forrester che è proprietaria di una rinomata casa di moda che porta il nome di Forrester Creations. Attorno a queste situazioni si aggiungono diversi personaggi e intrighi amorosi di ogni tipo. Ma c’è una cosa che anche i ... Leggi su altranotizia (Di domenica 4 aprile 2021)è veramente la soap opera degli eccessi, c’è però una situazione che viene considerata eccessiva anche da parte del pubblico stesso.Prima di andare a leggere però di cosa stiamo parlando soffermiamoci un attimo sulla soap, famosissima e amata in tutto il mondo. Creata da William J.Bell e Lee Phillip Bell per la Cbs à andata in onda per la prima volta il 23 marzo del 1987 mentre in Italia è arrivata nel giugno del 1990 su Rai 2 per poi approdare su Canale 5, per un periodo è stata trasmessa anche da Rete 4. La soap ci porta negli Stati Uniti precisamente a Los Angeles. Protagonista è la famiglia Forrester che è proprietaria di una rinomata casa di moda che porta il nome di Forrester Creations. Attorno a queste situazioni si aggiungono diversi personaggi e intrighi amorosi di ogni tipo. Ma c’è una cosa che anche i ...

Advertising

BariMigliore : Scopri oggi che Beautiful è ancora in palinsesto... L'ultima puntata mi è stata propinata da mia zia in un lontano… - InfinitaPugna : #deddy ha stuprato 'Portami a ballare', #enula ha violentato 'Young and beautiful', #sangiovanni ha vomitato su 'Se… - PawsShardy : Love it. So, so beautiful. So, so cute. So, so Perfect! Così perfetta! So, so Flawless. #FlawlessnessPersonified - fallsofmind : @Icanbeyougin piange io rido perché manco beautiful era così trash #Amici20 - Palomaa9_ : Allora basta è una gara, non Beautiful, si sapeva che finiva cosi, non lo avete ancora capito? uno solo dovrà essere il vincitore #Amici20 -