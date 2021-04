ATP Miami | il rossonero Sinner perde in finale | titolo a Hurcasz

Advertising

angelomangiante : FINALE A MIAMI !! Clamorosa rimonta di un immenso #Sinner contro il muro Bautista Agut. Duro come la roccia a 19… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS IL POLACCO HURKACZ VINCE IL MASTERS 1000 DI MIAMI JANNIK SINNER BATTUTO IN FINALE 7-6, 6-4 ??… - SkySport : Inizia #Sinner-#Hurkacz: segui il LIVE ? #SinnerHurkacz Su Sky Sport Arena #MotoGp: Gran premio di Doha Su Sky Spor… - fanpage : Una sconfitta che vale comunque 'oro' per #Sinner Quanto si porta a casa il tennista italiano. #MiamiOpen - infoitinterno : Tennis, Atp Miami: il sogno di Sinner si spegne in finale, vince Hurkacz - Sportmediaset -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Miami

La favola è svanita proprio all'ultima prova: Jannik Sinner ha perso contro il polacco Hubert Hurkacz la finale del singolare alOpen, primoMasters 1000 stagionale. Successo in due set per ...Tennis. Non ce l'ha fatta, ma l'appuntamento con la storia è forse solo rinviato. Jannik Sinner (21) è stato sconfitto in finale dal polacco Hubert Hurkacz (26) al "Open", il primoMasters 1000 stagionale, dotato di un montepremi pari a 4.299.205 dollari, giocato sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida. L'amico - rivale ha ...Il 19enne italiano si è congratulato col vincitore e amico Hurkacz: "In questi 10 giorni hai mostrato tutto il tuo talento". La prima finale di Sinner non è andata come si sperava, ma anche le ...E’ da poco andata in archivio la finale del torneo ATP Miami 2021 di tennis (di categoria Masters 1000), che ha visto la sconfitta dell’azzurro Jannik Sinner, numero 21 del seeding, contro il polacco ...