Alessandra Celentano e il like al post contro Amici: “È stato un errore” (Di domenica 4 aprile 2021) “Questa mattina il social media manager che gestisce i miei account ha erroneamente messo un like ad un post che attaccava Amici, il programma nel quale lavoro da tanti anni e che tanto mi ha dato. Sarei una folle ad approvare delle frasi così insensate e prive di ogni fondamento per cui mi scuso per questo spiacevole errore che nulla ha a che vedere con le mie opinioni personali”, si legge sul profilo di Alessandra Celentano. Un like a un post di Mia Molinari era infatti comparso nelle scorse ore. Mia diceva a tutti di “boicottare” la trasmissione non guardandola più, perché ormai ad Amici vincerebbe il trash e non già la bravura, essendo venuta a mancare quella meritocrazia che prima contraddistingueva il programma. Il ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 4 aprile 2021) “Questa mattina il social media manager che gestisce i miei account ha erroneamente messo unad unche attaccava, il programma nel quale lavoro da tanti anni e che tanto mi ha dato. Sarei una folle ad approvare delle frasi così insensate e prive di ogni fondamento per cui mi scuso per questo spiacevoleche nulla ha a che vedere con le mie opinioni personali”, si legge sul profilo di. Una undi Mia Molinari era infatti comparso nelle scorse ore. Mia diceva a tutti di “boicottare” la trasmissione non guardandola più, perché ormai advincerebbe il trash e non già la bravura, essendo venuta a mancare quella meritocrazia che prima contraddistingueva il programma. Il ...

