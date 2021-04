Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 aprile 2021)3 APRILE ORE 17:20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI AL NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLABUONPOMERIGGIO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO NON CI SONO SOSTANZIALI NOVITÀ IL TRAFFICO SI PRESENTA SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA CITTADINA NESSUNA SEGNANE DI RILIEVO SUL RACCORDO E LE MAGGIORI CONSOLARI ANCHE PER EFFETTO DEL NUOVO DECRETO LEGGE, CHE COLLOCA IL, COME DEL RESTO TUTTA ITALIA IN ZONA ROSSA QUINDI, DA OGGI A LUNEDI, SPOSTAMENTI POSSIBILI, CON AUTOCERTIFICAZIONE SOLO PER MOTIVI DI SALUTE, LAVORO O ALTRA URGENZA. È CONSENTITO FAR VISITA, A PARENTI E AMICI, UNA VOLTA AL GIORNO, TRA LE 5 E LE 22. PASSIAMO AL TRASPORTO ...