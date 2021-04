Traffico Roma del 03-04-2021 ore 09:30 (Di sabato 3 aprile 2021) Luceverde Roma Buongiorno In redazione massimo veschi un sabato mattina tranquillo al momento sulle strade della capitale c’è poco Traffico regolare la circolazione anche sull’intero percorso del raccordo anulare mentre a chi si sposta con i mezzi pubblici segnaliamo la parziale interruzione della ferrovia Roma-lido a causa di un problema tecnico è sospeso il servizio tra le stazioni di piramide e di Acilia regolarmente in funzione tra le stazioni di Acilia e Colombo tra piramide e EUR Magliana è possibile utilizzare la linea B della metropolitana in due perché ha disposto corse sostitutive con autobus tra Acilia e i Magliana ricordiamo infine che nei giorni di Pasqua e Pasquetta sull’intera rete Atac e Roma TPL è in vigore il normale orario dei giorni festivi sulla ferrovia regionale ... Leggi su romadailynews (Di sabato 3 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno In redazione massimo veschi un sabato mattina tranquillo al momento sulle strade della capitale c’è pocoregolare la circolazione anche sull’intero percorso del raccordo anulare mentre a chi si sposta con i mezzi pubblici segnaliamo la parziale interruzione della ferrovia-lido a causa di un problema tecnico è sospeso il servizio tra le stazioni di piramide e di Acilia regolarmente in funzione tra le stazioni di Acilia e Colombo tra piramide e EUR Magliana è possibile utilizzare la linea B della metropolitana in due perché ha disposto corse sostitutive con autobus tra Acilia e i Magliana ricordiamo infine che nei giorni di Pasqua e Pasquetta sull’intera rete Atac eTPL è in vigore il normale orario dei giorni festivi sulla ferrovia regionale ...

