Torino Juventus | Mandragora ammonito? Non più grazie a Bentancur

(Di sabato 3 aprile 2021) Bel gesto disul finale di, il giocatore bianconero chiede a Fabbri di revocare il cartellino Rolandoera statosul finale di. Il centrocampista aveva ricevuto il giallo per un intervento su Rodrigo. Il giocatore uruguaiano, però, si è reso protagonista di un bellissimo gesto di sport e fair play. Dopo pochi istanti l’ammonizione al giocatore granata, il bianconero ha chiesto a Fabbri di revocare il giallo, in quanto l’intervento non meritava la sanzione. Appello accolto dal direttore di gara, che ha cancellato il nome didalla “lista dei cattivi”. Leggi su Calcionews24.com

Bel gesto di Bentancur sul finale di Torino-Juventus. Ammonito Mandragora, il giocatore bianconero chiede a Fabbri di revocare il cartellino. Torino-Juventus 2-2 (primo tempo 1-1) Marcatori: 13' p.t. Chiesa (J), 27' p.t. Sanabria (T), 1' s.t. Sanabria (T), 34' s.t. Ronaldo (J) Assist: 34' s.t. Chiellini (J) Torino (3-5-2): Sirigu; Nkoulou, Lyanco.