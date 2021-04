Ranieri | contro il Milan potevamo vincerla

(Di sabato 3 aprile 2021) "Abbiamo fatto una gara bella, i ragazzi hanno messo in atto tutto quello che avevo chiesto. Eravamo in forma e quando stai così bene devi provare a vincere. Il loro primo tiro è arrivato all'82', ...

Ammoniti : Colley (S), Thorsby (S), Saelemaekers (M), Bennacer (M), Candreva (S) Espulso : ... pareggio strappato nel finale dal Milanla Sampdoria ridotta in dieci uomini nell'ultima ...Il loro primo tiro è arrivato all'82', vuol dire che la squadra ha fatto bene": c'è soddisfazione nelle parole del tecnico della Sampdoria Claudiodopo il pariil Milan a San Siro. La ...Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato dopo il pareggio ottenuto contro il Milan a San Siro: ecco le sue dichiarazioni ...Il giocatore spagnolo in campo per 74 minuti, contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, ha faticato non poco a dare il suo contributo alla squadra. Soprattutto nel primo tempo, tanti errori, anche in ...