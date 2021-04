Pasqua, in 4 a tavola e spesa di 55 euro a famiglia (Di sabato 3 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il lockdown a Pasqua restringe non solo la libertà di movimento, ma anche le tavole nelle case con una media di 4 persone a celebrare la festa con piatti tipici. E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixè sulla Pasqua degli italiani al tempo del Covid, secondo la quale l'88% degli italiani trascorrerà il pranzo di Pasqua tra le mura domestiche, mentre solo un 10% approfitterà delle deroghe per uscire da casa nei limiti previsti. Con la Pasqua blindata gli italiani – sottolinea la Coldiretti – cercano di trovare soddisfazione nel cibo, in cucina e a tavola, con una spesa di 55 euro a famiglia in aumento del 15% rispetto allo scorso anno, ma ben al di sotto dei valori del passato con ristoranti, trattorie e agriturismi aperti. Se in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il lockdown arestringe non solo la libertà di movimento, ma anche le tavole nelle case con una media di 4 persone a celebrare la festa con piatti tipici. E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixè sulladegli italiani al tempo del Covid, secondo la quale l'88% degli italiani trascorrerà il pranzo ditra le mura domestiche, mentre solo un 10% approfitterà delle deroghe per uscire da casa nei limiti previsti. Con lablindata gli italiani – sottolinea la Coldiretti – cercano di trovare soddisfazione nel cibo, in cucina e a, con unadi 55in aumento del 15% rispetto allo scorso anno, ma ben al di sotto dei valori del passato con ristoranti, trattorie e agriturismi aperti. Se in ...

Ultime Notizie dalla rete : Pasqua tavola Colombe e uova, - 15%. Resiste la tradizione a tavola Calano le richieste per colombe e uova artigianali, ma sulla tavola di Pasqua vince la tradizione: gusti classici, materie prime genuine e naturali, dolci senza fantasiose farciture e cioccolato fondente. La seconda Pasqua blindata pesa sulle 303 pasticcerie ...

Pasqua blindata ma tornano le visite dai parenti Anche il territorio lariano si prepara alla sua seconda Pasqua "blindata" dell'era del Covid. Fino al 6 aprile è in vigore infatti il Dpcm che impone misure ... A tavola da parenti e amici si dovrà ...

Come apparecchiare la tavola di Pasqua, piccola ma speciale La Repubblica Pasqua in zona rossa: ecco cosa si potrà fare In questi tre giorni di festività natalizie tutta Italia sarà in zona rossa nazionale. Andiamo a vedere cosa si potrà fare lo stesso ...

Pasqua blindata ma tornano le visite dai parenti Anche il territorio lariano si prepara alla sua seconda Pasqua “blindata” dell’era del Covid. Fino al 6 aprile è in vigore infatti il Dpcm che impone misure restrittive in tutta Italia da oggi a luned ...

