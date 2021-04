Molotov contro centro vaccinale Fontana | Un attacco ignobile

(Di sabato 3 aprile 2021) La notizia dell'aldi via Morelli a Brescia vede il panorama politico lombardo condannare unanimemente il vile gesto Segui su affaritaliani.it

Advertising

Corriere : Brescia, bottiglia molotov contro centro vaccinale: danni limitati - ilriformista : Raid all'alba al centro vaccinale di Brescia con una molotov - fanpage : Molotov contro il centro vaccinale di #Brescia, un episodio inquietante #3aprile - Aiyo07 : RT @TerreImpervie: Ah certo le minacce a Sper34a, ah certo la molotov notturna contro il centro covid di Brescia, ah certo serviranno leggi… - drsmoda : RT @RadioSavana: Brescia, due bottiglie molotov contro centro vaccinale. -

Ultime Notizie dalla rete : Molotov contro

centro vaccinale Si tratta della struttura realizzata con i fondi della raccolta AiutiAMO Brescia avviata nel corso della prima ondata della pandemia di Covid. Una delle due bottiglie ...Risponde così Massimo Lombardo , direttore degli Spedali Civili di Brescia , dopo il lancio di bottiglie incendiarieil centro vaccinale di via Morelli a Brescia . Vedi Anche Coronavirus, l'...La notizia dell'attacco al centro vaccinale di via Morelli a Brescia vede il panorama politico lombardo condannare unanimemente il vile gesto ...Brescia, due bottiglie molotov contro il centro vaccinale. Coronavirus - Una parte della struttura è stata parzialmente bruciata - Inquirenti al lavoro per ricostruire la dinamica ...