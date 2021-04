Mahmood in tendenza su Twitter, ecco perché (Di sabato 3 aprile 2021) Dopo Fedez ed Elodie, anche Mahmood scende in campo in difesa del ddl Zan, il disegno di legge contro l’omotransfobia e finisce in tendenza su Twitter. Quando veniva preso di mira da ragazzino “avevo paura, mi sentivo impotente. Ora invece mi sento potente: grazie al mio mestiere ho la possibilità di essere ascoltato anche quando parlo e non solo quando canto. Ora sì che reagirei. E reagirò, contro chi vuole limitare la libertà sessuale e in definitiva l’identità di chiunque di noi. Sono pronto a battermi con tutti i miei mezzi perché la legge Zan sia approvata” dice Mahmood in un’intervista odierna su ‘Repubblica’, esprimendo tutto il suo sdegno per il procrastinarsi dell’approvazione del ddl Zan. Il cantante però è in tendenza su Twitter anche per un’altra ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 aprile 2021) Dopo Fedez ed Elodie, anchescende in campo in difesa del ddl Zan, il disegno di legge contro l’omotransfobia e finisce insu. Quando veniva preso di mira da ragazzino “avevo paura, mi sentivo impotente. Ora invece mi sento potente: grazie al mio mestiere ho la possibilità di essere ascoltato anche quando parlo e non solo quando canto. Ora sì che reagirei. E reagirò, contro chi vuole limitare la libertà sessuale e in definitiva l’identità di chiunque di noi. Sono pronto a battermi con tutti i miei mezzila legge Zan sia approvata” dicein un’intervista odierna su ‘Repubblica’, esprimendo tutto il suo sdegno per il procrastinarsi dell’approvazione del ddl Zan. Il cantante però è insuanche per un’altra ...

