Le previsioni meteo di domenica 4 aprile

(Di sabato 3 aprile 2021) – Nuvole al Nord ma condizioni in miglioramento nel corso della giornata. Nuvole e schiarite al Centro, instabile al Sud. – Giornata all’insegna dell’instabilità sull’Italia con nuvole e rovesci nel corso della giornata. Condizioni in miglioramento dal pomeriggio. Le temperature faranno registrare un sensibile calo. Nord – Nuvole al mattino ma condizioni in miglioramento nel corso della giornata Nuvole sparsi sui rilievi alpini ma migliora nel corso della giornata. Le temperature faranno registrare un brusco calo con le massime che raggiungeranno i 18 gradi. Centro – Nuvole e schiarite sulle regioni centrali ma con possibili precipitazioni sulle zone interne Condizioni in sensibile miglioramento sulle regioni centrali ma con addensamenti sparsi che interesseranno l’Abruzzo, la Sardegna e il Lazio, con possibili piovaschi. Le temperature faranno registrare un sensibile ...