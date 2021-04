La “Buona Pasqua” di Arcidiacono | “Abbiamo fiducia nel futuro”

(Di sabato 3 aprile 2021) Riceviamo e pubblichiamo una lettera ai cittadini per ladel sindaco di Monreale, Alberto. “Laper noi cristiani è la festività più importante; è il momento in cui la vita vera trionfa sulla morte. Essa coincide con l’arrivo della primavera che rigenera la natura e ce la restituisce radiosa, gioiosa e opulenta. Forse questo è il momento di pensare con cuore fiducioso che il cambiamento sia alle porte. Questo nostro tempo sospeso, caratterizzato da paure, timori, ansie, sofferenze e privazioni avrà presto fine. Il programma di vaccinazione, i buoni comportamenti, il rispetto delle regole e i tanti sacrifici che quotidianamente ci siamo imposti e che dobbiamo continuare ad osservare traghetteranno noi tutti verso quella tanto sognata nuova normalità. Una normalità in cui dovremo vivere più consapevolmente, ...

