Karina Cascella si esprime sul catcalling denunciato da Aurora Ramazzotti e la sua posizione divide i fan

(Di sabato 3 aprile 2021) E’ di qualche giorno fa lo scontro tra Tommaso Zorzi e Damiano Coccia detto Er Faina, e adesso a dire la sua a riguardo è stata l’ex opinionista di Uomini e Donne. Ma facciamo un passo indietro. Er Faina – tramite delle Instagram Stories – aveva pubblicato e commentato un estratto di un video di– vittima di– in cui si era lasciata andare a uno sfogo sui commenti sessisti ricevuti mentre faceva jogging. Er Faina ha affermato che se una ragazza o una donna riceve dei fischi per strada non è da considerarsi una molestia ma un complimento, e a seguito di ciò Zorzi aveva preso le difese dell’amica e lo aveva indicato come individuo pericoloso per le cose che aveva detto. Da quel momento è nata sui social una vera e propria polemica e a difendere Damiano è ...

Advertising

_Anahys_ : Figurati se Karina Cascella poteva capire di cat calling. Troppo per il suo cervello. - lenoirouragan : Mi sembrava Karina Cascella - mentalistlifes : RT @Ginevra38890915: 'KARINA CASCELLA ORGOGLIOSAMENTE TV' e poi campa grazie a Instagram e a qualche ospitata dalla D'urso. OOOOOOOPPPPPPPP… - jennybreakfree : RT @MansuetoSamuele: Karina Cascella che critica quelle del web perché postano solo foto di culo ?? #ciaodarwin - MansuetoSamuele : Karina Cascella che critica quelle del web perché postano solo foto di culo ?? #ciaodarwin -

Ultime Notizie dalla rete : Karina Cascella

YouMovies

Tra quelli della tv: Margherita Zanatta, Alessandro Cecchi Paone, Gianni Drudi, Pierpaolo Petrelli, Francesca Brambilla e, tra gli altri.è ormai una donna in carriera, ha aperto il suo ristorante, è spesso ospite in tv come opinionista, ha i suoi followers che le permettono di vivere anche lavorando come influencer ...Proprio nella puntata dell’ottava edizione che sarà riproposta questa sera su Canale5, Laura Cremaschi non solo si lancerà nella sua ‘prova estrema’ ma avrà anche modo di litigare con Karina Cascella.Karina Cascella, lite con Laura Cremaschi a Ciao Darwin A grande richiesta per lo scontro tra web e tv: "Voi il c*lo lo fare vedere" ...