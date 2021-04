Hamilton | ' La F1? Come l' arte In futuro mi vedrete cantautore'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton F1

Firmato Lewis. Nel primo appuntamento in Bahrain , il sette volte campione del mondo di Formula 1 ha rilasciato un'intervista alla tv britannica Sky Sports, parlando di tante cose: dalla ...Lewise il muretto Mercedes in gara sono riusciti ad avere la meglio sul binomio Verstappen - Red Bull, ma Toto Wolff a fine gara ha ammesso che la vittoria non sembrava alla portata della ...In un’intervista rilasciata a Motorsport-Total.com, il sette volte campione del mondo ha dichiarato:”“Non credevo di poter tenere Max dietro di me, soprattutto quando ha iniziato a rimontarmi ...Il pilota inglese avrebbe voluto un tipo di accordo differente, ma sarebbe comunque interessato a proseguire in F1 ...