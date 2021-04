Fedez e il deputato Pd Alessandro Zan: “Chi non vuole questa legge pensa ancora che le persone transessuali e omosessuali siano sbagliate” (Di sabato 3 aprile 2021) Fedez in diretta Instagram si è confrontato con il deputato Pd Alessandro Zan per spiegare il disegno di legge contro l’omotransfobia. “La legge non limita la libertà d’espressione ma l’istigazione all’odio (…) Se vengo colpito per quello che sono è crimine d’odio e noi li contrastiamo anche per persone con disabilità. Se mettiamo in campo un’azione da un punto di vista della legge ma anche se facciamo cultura in un paese”, ha detto il deputato rispondendo a Fedez che gli poneva una delle questioni maggiormente discusse dai critici della legge, ovvero che il ddl possa limitare la libertà d’espressione. Poi ha aggiunto: “Se le mie affermazioni producono una condizione di pericolo, di discriminazione o violenza, quella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021)in diretta Instagram si è confrontato con ilPdZan per spiegare il disegno dicontro l’omotransfobia. “Lanon limita la libertà d’espressione ma l’istigazione all’odio (…) Se vengo colpito per quello che sono è crimine d’odio e noi li contrastiamo anche percon disabilità. Se mettiamo in campo un’azione da un punto di vista dellama anche se facciamo cultura in un paese”, ha detto ilrispondendo ache gli poneva una delle questioni maggiormente discusse dai critici della, ovvero che il ddl possa limitare la libertà d’espressione. Poi ha aggiunto: “Se le mie affermazioni producono una condizione di pericolo, di discriminazione o violenza, quella ...

