Bologna-Inter, Conte: "Mai facile dopo le Nazionali, bravi i ragazzi. C'è ancora tanta strada da fare"

Antonio Conte nel post partita di Bologna-Inter, match della 29a giornata della Serie A

L'allenatore dell'Inter Antonio Conte, al termine del match vinto per 1 a 0 contro il Bologna, e valevole per la decima giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match dello stadio Dall'Ara ai microfoni di Sky Sport. "Con Oriali c'è un rapporto molto forte, abbiamo iniziato a lavorare insieme nella Nazionale. E' inevitabile che man mano che ci si avvicina alla fine ogni vittoria diventa pesante. Oggi vincere su questo campo, contro una squadra che ti fa giocare non sereno, è stato un grande passo in avanti. Merito nostro, il Bologna è un'ottima squadra con un allenatore molto bravo; non era semplice, oggi è stata una giornata ...

Inter : ?? | FOTO Nerazzurri in viaggio verso Bologna a bordo del #trenoufficiale ?????? @LeFrecce #BolognaInter #ForzaInter - Inter : ?? | SPOGLIATOIO Oggi in campo a Bologna con la maglia Away! ?? #BolognaInter ???? #FORZAINTER - FBiasin : A 10 partite dalla fine 'giocare bene' conta relativamente; a 10 partite dalla fine conta la solidità, soprattutto… - SergioPandolfi2 : RT @FBiasin: A 10 partite dalla fine 'giocare bene' conta relativamente; a 10 partite dalla fine conta la solidità, soprattutto se i tuoi a… - interliveit : #BolognaInter, #Conte: “Il traguardo lo vediamo vicino, ma lo scudetto ancora non è vinto. Simbiosi con staff e cal… -