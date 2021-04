Voglio rivoluzionare il Crocifisso (Di venerdì 2 aprile 2021) Con questo slogan Sandro Pierantozzi, porta avanti la sua battaglia, che dura ormai da più di 20 anni, finalizzata a mettere in luce una nuova immagine del Cristo, che si allontani da quella ormai superata della crocifissione, che rappresenta solo una minima parte della storia di Gesù. La parte più dolorosa, più cruenta.“Gesù”, dice Sandro “è stato, ed è tanto altro!”, ma soprattutto, dopo l’episodio della crocifissione, ce n’è stato uno ancora più importante, che è la sua Resurrezione! La sua vittoria contro il male!”:E quanto bisogno ha il mondo oggi di una visione positiva, di un’immagine che dia speranza? Davvero tanta.Sandro ha ideato e vorrebbe che fosse accettata dall’ambiente cattolico, una nuova Croce, che ha chiamato Croce della Gloria, che rappresenta un Cristo finalmente risorto per amore dell’umanità, senza rappresentare la crudezza della sua morte. Un’immagine ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 2 aprile 2021) Con questo slogan Sandro Pierantozzi, porta avanti la sua battaglia, che dura ormai da più di 20 anni, finalizzata a mettere in luce una nuova immagine del Cristo, che si allontani da quella ormai superata della crocifissione, che rappresenta solo una minima parte della storia di Gesù. La parte più dolorosa, più cruenta.“Gesù”, dice Sandro “è stato, ed è tanto altro!”, ma soprattutto, dopo l’episodio della crocifissione, ce n’è stato uno ancora più importante, che è la sua Resurrezione! La sua vittoria contro il male!”:E quanto bisogno ha il mondo oggi di una visione positiva, di un’immagine che dia speranza? Davvero tanta.Sandro ha ideato e vorrebbe che fosse accettata dall’ambiente cattolico, una nuova Croce, che ha chiamato Croce della Gloria, che rappresenta un Cristo finalmente risorto per amore dell’umanità, senza rappresentare la crudezza della sua morte. Un’immagine ...

