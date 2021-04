Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2021 ore 20:30 (Di venerdì 2 aprile 2021) Viabilità 2 APRILE 2021 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA VIA DEL MARE ANCORA DISAGI LA CAUSA UN INCIDENTE, CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA E DA VIA DI ACILIA A VIA DI MALAFEDE, VERSO Roma USCIAMO DALLA CAPITALE SULLA STRADA DEI MONTI LEPINI, ANCORA CHIUS IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 34 PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA Roma-LIDO IL SERVIZIO INTERROTTO TRA LE STAZIONI DI PIRAMIDE E ACILIA, A SEGUITO DEL CEDIMENTO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE E’ POSSIBILE UTILIZZARE I BUS TRA MAGLIANA E ACILIA, E LA METRO B TRA LE STAZIONI PIRAMIDE ED EUR MAGLIANA DAL 7 APRILE TORNANO IN STRADA LE LINEE S, IL SERVIZIO DI ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 aprile 2021)2 APRILEORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA VIA DEL MARE ANCORA DISAGI LA CAUSA UN INCIDENTE, CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA E DA VIA DI ACILIA A VIA DI MALAFEDE, VERSOUSCIAMO DALLA CAPITALE SULLA STRADA DEI MONTI LEPINI, ANCORA CHIUS IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 34 PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA-LIDO IL SERVIZIO INTERROTTO TRA LE STAZIONI DI PIRAMIDE E ACILIA, A SEGUITO DEL CEDIMENTO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE E’ POSSIBILE UTILIZZARE I BUS TRA MAGLIANA E ACILIA, E LA METRO B TRA LE STAZIONI PIRAMIDE ED EUR MAGLIANA DAL 7 APRILE TORNANO IN STRADA LE LINEE S, IL SERVIZIO DI ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2021 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - astralmobilita : ????? #Roma #Eur #lavori notturni #2aprile ??#GranPremiodiRoma #FIAFormulaE #10aprile ?Le modifiche alla viabilità… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2021 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso a via Silvestri, tra via del Casaletto e via della Consolata - romamobilita : #Roma #viabilità traffico rallentato a via di Casal del Marmo, tra Ottavia e largo Codogno -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 02 - 04 - 2021 ore 19:15 VIABILITÀ 2 APRILE 2021 ORE 19.05 GINA PANDOLFO BUONASERA BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO DA ASTRAL ... CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA E DA VIA DI ACILIA A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE ROMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02 - 04 - 2021 ore 18:45 VIABILITÀ 2 APRILE 2021 ORE 18.35 GINA PANDOLFO BUONASERA BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO DA ASTRAL ... IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL RACCORDO ANULARE CODE ANCHE PER UN INCIDENTE TRA ROMA - FIUMICINO E VIA ...

A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico Corriere della Sera 2 APRILE 2021 ORE 19.05 GINA PANDOLFO BUONASERA BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO DA ASTRAL ... CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA E DA VIA DI ACILIA A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE...2 APRILE 2021 ORE 18.35 GINA PANDOLFO BUONASERA BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO DA ASTRAL ... IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL RACCORDO ANULARE CODE ANCHE PER UN INCIDENTE TRA- FIUMICINO E VIA ...