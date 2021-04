Verso una Pasqua ‘rossa’ | il Viminale intensifica i controlli

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA – Da domani tutte le regioni italiane torneranno in zona rossa per tre giorni. L’ennesimo lockdown per cercare di limitare spostamenti e assembramenti durante le festivitàli. Per questo il, durante il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza, ha chiesto ai prefetti dire i. In particolare le forze dell’ordine, che saranno in campo con 70 mila unità, dovranno presidiare le aree urbane più esposte al rischio di assembramenti, parchi, litorali, arterie stradali e autostradali, stazioni, porti e aeroporti. Un monitoraggio “rigoroso” ma equilibrato – come l’ha definito il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese (foto) – per verificare il rispetto delle norme anti-covid che da sabato a lunedì vietano gli spostamenti anche nel proprio comune, se non per andare a trovare parenti ...