Vera Gemma spunta lo scatto da ventenne: com’era la figlia di Giuliano Gemma (Di venerdì 2 aprile 2021) Vera Gemma è una delle concorrenti de L’Isola dei Famosi. La riconoscete in questa foto di fine anni ’80? Ecco com’era, diversissima. Vera Gemma in uno scatto di tanti anni fa Lei è una delle protagoniste del reality L’Isola dei Famosi, condotto su Canale 5 da Ilary Blasi. Stiamo parlando di Vera Gemma, ormai naufraga che ha attirato su di sé l’attenzione del grande pubblico televisivo. La ricordate agli esordi televisivi, quando da giovanissima sedeva al fianco di suo papà, il grande attore Giuliano Gemma? Questo è uno scatto risalente a fine anni ’80. Negli anni sono state diverse le accuse rivolte a ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 2 aprile 2021)è una delle concorrenti de L’Isola dei Famosi. La riconoscete in questa foto di fine anni ’80? Ecco, diversissima.in unodi tanti anni fa Lei è una delle protagoniste del reality L’Isola dei Famosi, condotto su Canale 5 da Ilary Blasi. Stiamo parlando di, ormai naufraga che ha attirato su di sé l’attenzione del grande pubblico televisivo. La ricordate agli esordi televisivi, quando da giovanissima sedeva al fianco di suo papà, il grande attore? Questo è unorisalente a fine anni ’80. Negli anni sono state diverse le accuse rivolte a ...

