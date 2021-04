Vaccini, mercato clandestino allestito sul dark web: pronti a sborsare anche 20.000 € per le fiale (Di venerdì 2 aprile 2021) Il mercato clandestino dei Vaccini corre sul web. La Guardia di Finanza blocca e sequestra i canali Telegram usati da venditori senza scrupoli che mettevano sulla vetrina digitale e sul dark web le proposte di fiale di AstraZeneca, Pfizer e Moderna a prezzi sconcertanti. Cifre che, partendo da 155 euro per una somministrazione, potevano anche arrivare al tetto di 20.000 euro per uno stock di 800 dosi. Prodotti venduti clandestinamente che non è neppure certo che fossero effettivamente il siero contro il Coronavirus. E che assicuravano, come spiega in un esaustivo servizio il sito di Today.it, nel pacchetto, «garanzia di anonimato, tracciabilità della spedizione, imballaggio a temperatura refrigerante controllata e persino richiamo incluso nell’offerta». € Il mercato ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 aprile 2021) Ildeicorre sul web. La Guardia di Finanza blocca e sequestra i canali Telegram usati da venditori senza scrupoli che mettevano sulla vetrina digitale e sulweb le proposte didi AstraZeneca, Pfizer e Moderna a prezzi sconcertanti. Cifre che, partendo da 155 euro per una somministrazione, potevanoarrivare al tetto di 20.000 euro per uno stock di 800 dosi. Prodotti venduti clandestinamente che non è neppure certo che fossero effettivamente il siero contro il Coronavirus. E che assicuravano, come spiega in un esaustivo servizio il sito di Today.it, nel pacchetto, «garanzia di anonimato, tracciabilità della spedizione, imballaggio a temperatura refrigerante controllata e persino richiamo incluso nell’offerta». € Il...

Advertising

fleinaudi : I #vaccini ci sono. I vaccini mancano in Europa. L’Europa ha “tirato” troppo sul prezzo perché non ha autonomia sul… - bisagnino : Vaccini, mercato clandestino allestito sul dark web: pronti a sborsare anche 20.000 € per le fiale - SecolodItalia1 : Vaccini, mercato clandestino allestito sul dark web: pronti a sborsare anche 20.000 € per le fiale… - bimperatrice : #chiaraferragni visto che si dichiara una privilegiata invece di massacrare Regione Lombardia perché non fa una tel… - GuidoCozzi : Perche' lo Stato non sussidia le imprese farmaceutiche accelerare la produzione di #VacciniCovid? Il guadagno socia… -