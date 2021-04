Terni, anziani in quarantena e privati della badante: lei viene trovata morta (Di venerdì 2 aprile 2021) Triste epilogo per una coppia di anziani. Entrambi in quarantena, erano stati privati anche della badante che li accudiva. Getty Immages/Spencer PlattUna quarantena finita male quella di due anziani coniugi di Porano, comune in provincia di Terni. I due, 78 anni lei e 85 anni lui, tutti e due di origini laziali – riporta Il Messaggero – erano risultati entrambi positivi al Covid e, per questo, da qualche settimana costretti all‘isolamento domiciliare. Le condizioni dei due anziani, infatti, non erano gravi al punto da richiedere il ricovero in ospedale. Anzi la donna, parlando con le amiche, aveva più volte ribadito di sentirsi bene. Ma, nonostante ciò, le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente: la donna è stata ... Leggi su formatonews (Di venerdì 2 aprile 2021) Triste epilogo per una coppia di. Entrambi in, erano statiancheche li accudiva. Getty Immages/Spencer PlattUnafinita male quella di dueconiugi di Porano, comune in provincia di. I due, 78 anni lei e 85 anni lui, tutti e due di origini laziali – riporta Il Messaggero – erano risultati entrambi positivi al Covid e, per questo, da qualche settimana costretti all‘isolamento domiciliare. Le condizioni dei due, infatti, non erano gravi al punto da richiedere il ricovero in ospedale. Anzi la donna, parlando con le amiche, aveva più volte ribadito di sentirsi bene. Ma, nonostante ciò, le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente: la donna è stata ...

Advertising

terninrete : Coronavirus: superate le 150 mila somministrazioni di vaccino, ma gli estremamente fragili sono ancora pochi, debbo… - lorenzoniadrian : Coronavirus: superate le 150 mila somministrazioni di vaccino, ma gli estremamente fragili sono ancora pochi, debbo… - RussoSusye2012 : Covid Terni, focolaio in una Rsa: 13 anziani positivi su 16, ma erano già stati vaccinati. Incubo varianti - marinellafly12 : RT @Fraa_nxx: @Ruffino_Lorenzo Questo è preoccupante... Variante brasiliana in rsa di anziani vaccinati a febbraio - Niandra_LaDes69 : Covid Terni, focolaio in una Rsa: 13 anziani positivi su 16, ma erano già stati vaccinati. Incubo varianti -