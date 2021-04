Taiwan, deraglia treno: 48 morti (Di venerdì 2 aprile 2021) (Adnkronos) - Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'incidente ferroviario avvenuto nella parte orientale di Taiwan, a nord di Hualien, dove un treno ha urtato contro la parete di una galleria causando la morte di almeno 48 persone. Ci sono inoltre 66 feriti, alcuni gravi. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa governativa, la Central News Agency (Csa), aggiungendo che una settantina di persone risultano ancora intrappolate nel convoglio. Sul treno deragliato viaggiavano 320 persone, molte delle quali in piedi, in otto carrozze, come spiega l'agenzia di stampa ufficiale Central News Agency (Cna) temendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. Secondo la Cna un camion non era parcheggiato in modo corretto ed è scivolato lungo il percorso del treno, che ha poi urtato la parete del tunnel. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) (Adnkronos) - Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'incidente ferroviario avvenuto nella parte orientale di, a nord di Hualien, dove unha urtato contro la parete di una galleria causando la morte di almeno 48 persone. Ci sono inoltre 66 feriti, alcuni gravi. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa governativa, la Central News Agency (Csa), aggiungendo che una settantina di persone risultano ancora intrappolate nel convoglio. Sulto viaggiavano 320 persone, molte delle quali in piedi, in otto carrozze, come spiega l'agenzia di stampa ufficiale Central News Agency (Cna) temendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. Secondo la Cna un camion non era parcheggiato in modo corretto ed è scivolato lungo il percorso del, che ha poi urtato la parete del tunnel. Il ...

