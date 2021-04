Sallusti contro Galli sulla riapertura delle scuole | «Ormai è diventato un maestro di talk show»

(Di venerdì 2 aprile 2021) Polemica tra il professor Massimoe Alessandro, in diretta a Otto e Mezzo, su La7in piena emergenza coronavirus. Uno sche neanche la conduttrice Lilli Gruber è riuscita a gestire. Il tema è quello dell’ultimo decreto del governo Draghi in vigore dal 7 aprile. «Condividerei l’ultimo decreto se non ci fosse stata quell’alzata di ingegno della, proprio nel momento in cui perfino gli irriducibili francesi decidono di chiudere», dice il professore, responsabile di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, commentando ladella scuola, fino alla prima media, prevista in tutta Italia dal nuovo ...

... Anthony Fauci, a puntare il ditoAstraZeneca ( che da poco ha cambiato il nome di Vaxzevria ...vs Galli sulla scuola/ "Non scuota la testa, parla così perchè non ha bimbi" FAUCI E ...... sono 14,le 12 della settimana precedente ", riporta la nota dell'Istituto Superiore di Sanità nel nuovo monitoraggio settimanale.vs Galli sulla scuola/ "Non scuota la testa, parla ...Clamorosa segnalazione del virologo Massimo Galli , ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo , che in una discussione animata con Alessandro ...Galli che spiega a Sallusti (di nuovo) perché i bambini son pericolosi per i nonni. Il direttore del Giornale: "Quanti bambini ha visto star male?". La risposta è arrivata subito.