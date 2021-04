Sabato Santo in campo per la Pallamano Crotone (Di venerdì 2 aprile 2021) Domani alle ore 19 la Pallamano Crotone impegnata nel recupero del match della seconda giornata di campionato contro Fasano Vigilia di Pasqua in campo. Non potevano chiedere di meglio i giocatori della Pallamano Crotone che vogliono sempre giocare. Sabato pomeriggio con fischio d’inizio alle ore 19 si recupera la seconda di campionato, che si sarebbe… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 2 aprile 2021) Domani alle ore 19 laimpegnata nel recupero del match della seconda giornata di campionato contro Fasano Vigilia di Pasqua in. Non potevano chiedere di meglio i giocatori dellache vogliono sempre giocare.pomeriggio con fischio d’inizio alle ore 19 si recupera la seconda di campionato, che si sarebbe… L'articolo Corriere Nazionale.

