Pioli | “I Nazionali sono rientrati in buone condizioni | a parte Brahim Diaz Ibra è carico”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa prima della partita contro la Sampdoria: "Avessi potuto avrei dato ancora più giorni di riposo, i giocatori avevano bisogno di uno stacco. Cinque che sono stati qui hanno lavorato bene, chi è tornato dalla Nazionali è in buone condizioni, a parte Brahim Diaz. Crediamo in quello che facciamo, serenità e fiducia e tanto lavoro sono il nostro modo di operare. Dieci partite son tante, trenta punti a disposizione. Domani è una gara difficile contro una buonissima squadra, allenato da Ranieri che stimo molto perchè è stato il mister che mi ha dato di più durante la carriera". Sulle condizioni dei giocatori: "Vedo serenità negli occhi di Gigio, Zlatan e ..."

