Pasqua, Ferragnez inviano a Codacons uovo di cioccolata: “Grazie, lo daremo ai bisognosi” (Di venerdì 2 aprile 2021) Fedez e Chiara Ferragni inviano gli auguri di Pasqua al Codacons, regalando all’associazione un uovo di Pasqua della linea Ferragni accompagnato da una lettera scritta dalla coppia. Lo fa sapere l’associazione, che spiega che il regalo è arrivato accompagnato da un biglietto: “Al dott. Rienzi auguriamo una buona e serena Pasqua”, scrivono i Ferragnez nel messaggio di auguri. “Ci fa piacere che i Ferragnez, dopo tanta ingiustificata violenza nei confronti del Codacons, abbiano voluto scusarsi con la nostra associazione inviando i loro auguri di Pasqua, e accettiamo l’uovo anche se inviato, non sappiamo se intenzionalmente, già rotto -commenta il presidente Carlo Rienzi- Abbiamo provveduto oggi stesso a ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 aprile 2021) Fedez e Chiara Ferragnigli auguri dial, regalando all’associazione undidella linea Ferragni accompagnato da una lettera scritta dalla coppia. Lo fa sapere l’associazione, che spiega che il regalo è arrivato accompagnato da un biglietto: “Al dott. Rienzi auguriamo una buona e serena”, scrivono inel messaggio di auguri. “Ci fa piacere che i, dopo tanta ingiustificata violenza nei confronti del, abbiano voluto scusarsi con la nostra associazione inviando i loro auguri di, e accettiamo l’anche se inviato, non sappiamo se intenzionalmente, già rotto -commenta il presidente Carlo Rienzi- Abbiamo provveduto oggi stesso a ...

Advertising

Sarottola_ : Da oggi avrò lo stesso aplomb dei Ferragnez che inviano l'uovo di cioccolato con gli auguri di Pasqua al Codacons. - fisco24_info : Pasqua, Ferragnez inviano a Codacons uovo di cioccolata: 'Grazie, lo daremo ai bisognosi': 'Oscurando il marchio, p… - nebulizzata : Chiara Ferragni... Tutti ad insultarla però le sue uova di Pasqua sono andate a ruba. Non ne trovi uno manco al mer… - OrarioBabyV : L’avete preso l’uovo di Pasqua della mia mamma? @ChiaraFerragni #Ferragnez #babyV - carmenaloe : RT @bossogerardo: Perché non si è mai troppo grandi per l'uovo di Pasqua... MAI! #ferragnez #Fedez #Ferragni #Pasqua #uovodipasqua #Kinder… -