Napoli, soldi per superare i concorsi per la scuola: arrestate due docenti. “Avete il tram, prendetevelo”: così convincevano a pagare (Di venerdì 2 aprile 2021) “Se adesso Avete il tram prendetevelo… non dite io faccio dico… non Avete molto tempo… questi lunedì si riuniscono in Provveditorato… martedì ci saranno le linee… questa (l’insegnante commissaria d’esame, ndr) deve tenere già la garanzia che voi… e la traccia…”. Il tram da afferrare al volo era il concorso per diventare insegnanti, lo stipendio sicuro a vita, il sogno di tanti laureati e laureate senza santi in paradiso. Ma per salire su questo tram bisognava ungerne le ruote. Secondo l’accusa, pagare tangenti. Da 15mila euro in su. Anche 30 o 40mila euro, in qualche caso. E alle due sorelle che tentennavano, nonostante lo sconto offerto (20mila euro in due), perché i soldi erano comunque tanti e bisognava chiedere un prestito, veniva detto “sì però ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) “Se adessoil… non dite io faccio dico… nonmolto tempo… questi lunedì si riuniscono in Provveditorato… martedì ci saranno le linee… questa (l’insegnante commissaria d’esame, ndr) deve tenere già la garanzia che voi… e la traccia…”. Ilda afferrare al volo era il concorso per diventare insegnanti, lo stipendio sicuro a vita, il sogno di tanti laureati e laureate senza santi in paradiso. Ma per salire su questobisognava ungerne le ruote. Secondo l’accusa,tangenti. Da 15mila euro in su. Anche 30 o 40mila euro, in qualche caso. E alle due sorelle che tentennavano, nonostante lo sconto offerto (20mila euro in due), perché ierano comunque tanti e bisognava chiedere un prestito, veniva detto “sì però ...

