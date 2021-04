"Medici e infermieri non possono andare in ferie e lui va al mare": polemica sul responsabile 118 Piemonte (Di venerdì 2 aprile 2021) È polemica in Piemonte sul responsabile per la maxiemergenza 118 per il Piemonte, Mario Raviolo, intervistato dal Tg3 Liguria al mare nelle vacanze di Pasqua 2021. Nel servizio montato per raccontare le spiagge vuote di Loano, nel Savonese, dopo il divieto di raggiungere le seconde case liguri nel week end pasquale, l’uomo viene intervistato in tenuta da mare, con asciugamano sulle spalle. ”È un’occasione persa per le attività”, commenta l’uomo che viene immediatamente riconosciuto: si tratta di Mario Raviolo, che finisce su tutti i gruppi social. Il servizio risale al 31 marzo, e per quanto riguarda Raviolo non c’è alcuna violazione di ordinanze, visto che il responsabile del 118 è arrivato a Loano, dove ha una seconda casa, prima dell’entrata in vigore dei ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 aprile 2021) Èinsulper la maxiemergenza 118 per il, Mario Raviolo, intervistato dal Tg3 Liguria alnelle vacanze di Pasqua 2021. Nel servizio montato per raccontare le spiagge vuote di Loano, nel Savonese, dopo il divieto di raggiungere le seconde case liguri nel week end pasquale, l’uomo viene intervistato in tenuta da, con asciugamano sulle spalle. ”È un’occasione persa per le attività”, commenta l’uomo che viene immediatamente riconosciuto: si tratta di Mario Raviolo, che finisce su tutti i gruppi social. Il servizio risale al 31 marzo, e per quanto riguarda Raviolo non c’è alcuna violazione di ordinanze, visto che ildel 118 è arrivato a Loano, dove ha una seconda casa, prima dell’entrata in vigore dei ...

Advertising

Radio1Rai : ??#VenerdiSanto Visita di #PapaFrancesco nell'atrio dell'Aula Paolo VI dove vengono vaccinate persone senza dimora o… - mauroberruto : 'Operatore sanitario #novax' è un ossimoro disgustoso nei confronti di centinaia di migliaia di medici e infermier… - sbonaccini : Come proposto per prima da @szampa56 anche io condivido che infermieri e medici siano vaccinati, altrimenti non possono stare al loro posto - rosydandrea1 : RT @LunatiLuciano: arcuri, speranza, ALLORA LI AVETE AMMAZZATI VOI I MEDICI, INFERMIERI E NON SOLO LORO? - ilD4DO : @Enrico80122281 @DarioBressanini No. Ma penso sarebbe stato più opportuno vaccinare prima tutti i medici e gli infe… -