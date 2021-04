Medici del Piemonte favorevoli a obbligo vaccinale per sanitari (Di venerdì 2 aprile 2021) Il sindacato dei Medici Anaao Assomed è d’accordo con l’obbligo vaccinale per i sanitari. Lo afferma la segretaria Piemontese Chiara Rivetti: “Il medico deve vaccinarsi per diversi motivi: perché potrebbe essere vettore di infezione, perché un sanitario malato è un sanitario che non può andare a lavorare, mentre in questo momento c’è bisogno del contributo di tutti, e poi perché deve dare l’esempio”. Per la Rivetti è indispensabile “che la campagna vaccinale prosegua celermente. E’ solo grazie al vaccino che riusciremo a riprendere tutta l’attività finalmente con serenità”, aggiunge, sottolineando che uno degli obiettivi è proprio “riaprire tutte le attività ordinarie”. E sulla situazione ospedaliera osserva che “abbiamo sicuramente difficoltà a ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 2 aprile 2021) Il sindacato deiAnaao Assomed è d’accordo con l’per i. Lo afferma la segretariase Chiara Rivetti: “Il medico deve vaccinarsi per diversi motivi: perché potrebbe essere vettore di infezione, perché uno malato è uno che non può andare a lavorare, mentre in questo momento c’è bisogno del contributo di tutti, e poi perché deve dare l’esempio”. Per la Rivetti è indispensabile “che la campagnaprosegua celermente. E’ solo grazie al vaccino che riusciremo a riprendere tutta l’attività finalmente con serenità”, aggiunge, sottolineando che uno degli obiettivi è proprio “riaprire tutte le attività ordinarie”. E sulla situazione ospedaliera osserva che “abbiamo sicuramente difficoltà a ...

