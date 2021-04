Marta Cartabia | la parità è scritta in Costituzione | ma è ancora molto lontana

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 2 aprile 2021) È una corsa a ostacoli, ma una corsa che le donne stanno vincendo quella per l’uguaglianza di diritti e mansioni anche all’interno delle forze dell’ordine. A ricordarlo con un intervento sul Corriere della Sera è la ministra della Giustizia, Marta Cartabia. «La presenza delle donne nella Polizia di Stato appartiene alla storia recente. Come è accaduto per altre funzioni pubbliche — magistratura, esercito, incarichi politici — la partecipazione delle donne all’esercizio di funzioni della sicurezza pubblica è stata ostacolata dal pregiudizio — veicolato dalla normativa di volta in volta vigente — che determinate attività non fossero adeguate alla natura della donna».