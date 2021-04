L’agente di Insigne: “Nessun incontro per il rinnovo, De Laurentiis mi chiamerà a fine stagione” (Di venerdì 2 aprile 2021) Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Roma, di cui si riporta un estratto. Mi dispiace dover sempre smentire le notizie che escono. È da un po’ di tempo che non parlo più. Questa è l’ultima volta che rilascio un’intervista fino al termine della stagione. Ripeto, non c’è stato alcun incontro per Lorenzo. Siamo focalizzati solo sull’obiettivo Champions. Quando poi tutto sarà finito sicuramente De Laurentiis mi chiamerà. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 aprile 2021) Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Roma, di cui si riporta un estratto. Mi dispiace dover sempre smentire le notizie che escono. È da un po’ di tempo che non parlo più. Questa è l’ultima volta che rilascio un’intervista fino al termine della. Ripeto, non c’è stato alcunper Lorenzo. Siamo focalizzati solo sull’obiettivo Champions. Quando poi tutto sarà finito sicuramente Demi. L'articolo ilNapolista.

