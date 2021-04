La vita in diretta, l’ospite fuori di sè dice: “ignoranti”, la reazione di Alberto Matano (Di venerdì 2 aprile 2021) Alberto Matano, il conduttore de La vita in diretta continua a parlare di Coronavirus e soprattutto della campagna vaccinazioni che seppur a rilento prosegue. Il programma di approfondimento di Rai 1 è sempre molto seguito da milioni di telespettatori che non si perdono nemmeno una puntata. Ad ogni modo, nel corso dell’ultima puntata de La vita in diretta, il conduttore sembra aver trattato un argomento molto interessante, ovvero il fatto che uno dei cantautori più famosi del nostro paese, ovvero Antonello Venditti, sia stato ampiamente criticato dopo essersi sottoposto alla vaccinazione anti-Covid. Quest’ultimo nei giorni scorsi è stato tanto attaccato sui social, ma per quale motivo? Alberto Matano a La vita in ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 2 aprile 2021), il conduttore de Laincontinua a parlare di Coronavirus e soprattutto della campagna vaccinazioni che seppur a rilento prosegue. Il programma di approfondimento di Rai 1 è sempre molto seguito da milioni di telespettatori che non si perdono nemmeno una puntata. Ad ogni modo, nel corso dell’ultima puntata de Lain, il conduttore sembra aver trattato un argomento molto interessante, ovvero il fatto che uno dei cantautori più famosi del nostro paese, ovvero Antonello Venditti, sia stato ampiamente criticato dopo essersi sottoposto alla vaccinazione anti-Covid. Quest’ultimo nei giorni scorsi è stato tanto attaccato sui social, ma per quale motivo?a Lain ...

Advertising

RaiUno : 'Mimì è stato un incontro magico per me. Una presenza che mi ha preso per mano e mi ha cambiato la vita' ??… - Cristina66Rm : RT @rainbow20202020: MTR entra nella diretta di Giulia e saluta. Giulia: 'Ciao Mary T! Che vita sarebbe senza Mary T?!' Pier: 'Eh sì!' Giul… - RadioMariaITA : H. 14:10 Pomeriggio #insieme: frammenti di vita quotidiana dei nostri ascoltatori in #diretta (Roberta) - alexiuss11 : RT @occhidigian: Noi 1.5k presenti nella room che abbiamo sentito la reazione in diretta a quella storia non possiamo più chiedere niente d… - speranza_viva : RT @barbaradipalma: Ci vediamo fra poco in diretta a @storie_italiane Ho un messaggio da parte di Marzia e Nicola, i genitori di Mattia, t… -

Ultime Notizie dalla rete : vita diretta M5S, Conte: "Rifonderemo il Movimento" 'La democrazia diretta va promossa, continuamente perseguita e realizzata. Le nostre scelte ... 'La regola dell'uno vale uno è il fondamento della democrazia, tutti devono poter contribuire alla vita ...

Due ex Xfactor insieme su Saturno e il tuo nome ...brano intimista e viscerale dedicato al sentimento da cui tutto prende vita, l'Amore. Da quel momento, la carriera di Ruggero Ricci è in continua ascesa, grazie ad una scrittura raffinata e diretta e ...

Il mistero della morte di Galliani a “La vita in diretta” su Rai Uno La Gazzetta di Lucca La vita in diretta, l’ospite fuori di sè dice: “ignoranti”, la reazione di Alberto Matano Alberto Matano, il conduttore de La vita in diretta continua a parlare di Coronavirus e soprattutto della campagna vaccinazioni che seppur a rilento prosegue. Il programma di approfondimento di Rai 1 ...

Giornata mondiale dell'autismo: maratona online nel Salento Per la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, la rete di realtà formata dall’associazione e dalla cooperativa agricola Casa delle Agriculture, da Swim-Liberi di Nuotare e coop.soc. L’Ad ...

'La democraziava promossa, continuamente perseguita e realizzata. Le nostre scelte ... 'La regola dell'uno vale uno è il fondamento della democrazia, tutti devono poter contribuire alla......brano intimista e viscerale dedicato al sentimento da cui tutto prende, l'Amore. Da quel momento, la carriera di Ruggero Ricci è in continua ascesa, grazie ad una scrittura raffinata ee ...Alberto Matano, il conduttore de La vita in diretta continua a parlare di Coronavirus e soprattutto della campagna vaccinazioni che seppur a rilento prosegue. Il programma di approfondimento di Rai 1 ...Per la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, la rete di realtà formata dall’associazione e dalla cooperativa agricola Casa delle Agriculture, da Swim-Liberi di Nuotare e coop.soc. L’Ad ...