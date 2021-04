La Germania frena Astrazeneca: "Seconda dose con altro vaccino" (Di venerdì 2 aprile 2021) Valentina Dardari La Commissione vaccinale permanente tedesca raccomanda al suo posto un siero a mRNA, quindi Pfizer o Moderna La Stiko, la commissione permanente sui vaccini della Germania, raccomanda che i soggetti sotto i 60 anni che hanno ricevuto la prima dose del farmaco Astrazeneca contro il Covid-19 vengano immunizzati con un diverso vaccino, a mRNA, durante la Seconda dose. La doppia vaccinazione con Astrazeneca A rendere nota la notizia è stata Deutsche Welle, l’emittente pubblica tedesca di radiodiffusione a livello internazionale. Durante la comunicazione è stata citata una bozza di documento della commissione di esperti che fa riferimento al Robert Koch Institut. In questa vi è la raccomandazione, per quanto concerne la ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 aprile 2021) Valentina Dardari La Commissione vaccinale permanente tedesca raccomanda al suo posto un siero a mRNA, quindi Pfizer o Moderna La Stiko, la commissione permanente sui vaccini della, raccomanda che i soggetti sotto i 60 anni che hanno ricevuto la primadel farmacocontro il Covid-19 vengano immunizzati con un diverso, a mRNA, durante la. La doppia vaccinazione conA rendere nota la notizia è stata Deutsche Welle, l’emittente pubblica tedesca di radiodiffusione a livello internazionale. Durante la comunicazione è stata citata una bozza di documento della commissione di esperti che fa riferimento al Robert Koch Institut. In questa vi è la raccomandazione, per quanto concerne la ...

