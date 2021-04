I sanitari contro il Dirmei: “Ritiri sua circolare”. Polemiche per le immagine del capo 118 al mare (Di venerdì 2 aprile 2021) Non si placa la polemica per la circolare in cui il Dirmei invita i sanitari a non prendere ferie per il periodo pasquale per far fronte all’emergenza Covid. Soprattutto dopo le immagini del capo della maxi emergenza dell’118 Mario Raviolo che è stato intevistato mentre si trova ala mare in Liguria e in tenuta da spiaggia. Il sindacato Nursing Up ha dichiarato: “Siamo offesi e stanchi di essere trattati a questo modo. Il Dirmei Ritiri l’assurda e vergognosa direttiva sulle ferie pasquali e chi di dovere si faccia subito un bell’esame di coscienza” e ha ricordato come “in questi mesi la nostra categoria ha dato amplissima dimostrazione di che cosa sia il coraggio e la responsabilità nella lotta al Covid”. Per il sindacato “ancora più offensivo è constatare che se ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 2 aprile 2021) Non si placa la polemica per lain cui ilinvita ia non prendere ferie per il periodo pasquale per far fronte all’emergenza Covid. Soprattutto dopo le immagini deldella maxi emergenza dell’118 Mario Raviolo che è stato intevistato mentre si trova alain Liguria e in tenuta da spiaggia. Il sindacato Nursing Up ha dichiarato: “Siamo offesi e stanchi di essere trattati a questo modo. Ill’assurda e vergognosa direttiva sulle ferie pasquali e chi di dovere si faccia subito un bell’esame di coscienza” e ha ricordato come “in questi mesi la nostra categoria ha dato amplissima dimostrazione di che cosa sia il coraggio e la responsabilità nella lotta al Covid”. Per il sindacato “ancora più offensivo è constatare che se ...

