Giulia Salemi risponde alla frecciatina di Chiara Nasti: "Non copio nessuno" (Di venerdì 2 aprile 2021) Botta e risposta social tra Giulia Salemi e Chiara Nasti. Qualche giorno fa l'influencer napoletana ha pubblicato nelle sue storie un articolo de Il Corriere dello Sport che non lasciava spazio ad interpretazioni. "Giulia Salemi ha copiato Chiara Nasti: è bufera sui costumi. L'italo-persiana ha lanciato una linea beachwear dopo il Grande Fratello Vip ma in molti hanno notato delle somiglianze con il brand di Lady Zaniolo". La Nasti ha condito il tutto con un commento al vetriolo: "Siate voi stesse ragazze e non copiatemi. Con affetto NastiLove". Io amo le shade, ma almeno la decenza di non coprire il nome nel titolo dell'articolo o di taggare il destinatario della frecciatina… Ma che poi quel tipo di ...

