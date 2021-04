Giro d’Italia 2021 | Daniel Martin sarà al via come capitano della Israel Start-Up

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 aprile 2021) A sette anni dall’ultima partecipazione,tornerà alin questo. A comunicarlo è la squadra del corridore irlandese, vale a dire la-UP, tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. L’ultima partecipazione aldel vincitore di Liegi-Bastogne-Liegi 2013 edi Lombardia 2014, peraltro, si concluse in modo assai beffardo. Durante la cronosquadre di apertura del2014, la quale si teneva proprio in Irlanda, a Belfast,cadde e fu costretto a ritirarsi. In precedenza,aveva partecipato alnel 2010, quando fu ...