Demon' s Souls | la colonna sonora in vinile è un pezzo da collezione imperdibile

(Di venerdì 2 aprile 2021) Milan Records ha preannunciato l'arrivo della stupendadi's(versione remake PlayStation 5) in plurime edizioni dain. Le splendide composizioni di Shunsuke Kida saranno a breve nei nostri giradischi grazie a questa esclusiva release, già preordinabile su Amazon a un prezzo davvero abbordabile: meno di 25 euro. La data di uscita attualmente prevista sulla piattaforma di e-commerce è il 3 giugno ma potrebbe essere suscettibile di cambiamenti: del resto, Milano non ha ancora mostrato tutte le variant del packaging, che comprenderà le art realizzate da Mondo, Light in the Attic Records, Newbury Comic, Channel 3 Records e Black Screen Records. Leggi altro...

... però, è sembrata un vero e proprio esodo, poiché alcuni dei migliori creativi di Japan Studio, tra cui Keiichiro Toyama (Silent Hill, Gravity Rush), Teruyuki Toriyama (producer di Demon's Souls) e ...Continuano gli addii in casa Sony, recentemente Gavin Moore, creative director dell'eccezionale Demon's Souls Remake uscito al lancio di PS5 ha definitivamente abbandonato Japan Studio . Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale ha dichiarato che ieri è stato il suo ultimo ...