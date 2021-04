Covid 19, De Luca: “Reggiamo bene. Obiettivo è immunizzare tutti i cittadini entro l’estate” (VIDEO) (Di venerdì 2 aprile 2021) Covid 19 in Campania: il governatore Vincenzo De Luca lancia la nuova sfida per uscire dalla pandemia entro l’estate. Sui contagi: “Bassa occupazione delle terapie intensive”. Nella diretta Facebook di oggi, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, si mostra ottimista nel superamento della pandemia da Covid 19: “Dobbiamo cominciare a entrare in uno stato Leggi su 2anews (Di venerdì 2 aprile 2021)19 in Campania: il governatore Vincenzo Delancia la nuova sfida per uscire dalla pandemia. Sui contagi: “Bassa occupazione delle terapie intensive”. Nella diretta Facebook di oggi, il governatore della Campania, Vincenzo De, si mostra ottimista nel superamento della pandemia da19: “Dobbiamo cominciare a entrare in uno stato

Advertising

borghi_claudio : @Luca_Mussati Mi sembra un'ottima idea ma non sono convinto che ne prendano. Mi dicono che prendono un sacco di sol… - LegaSalvini : Luca Coletto (Assessore Regionale alla Sanità - Lega): 'Al via in Umbria il trattamento con anticorpi monoclonali a… - CiaodaVirginia : @ciropellegrino Mo che vonno aprì gli ombrelloni pensano ai 'vucumprà' per il business estivo. Gran tristezza. In L… - occhio_notizie : De Luca è tra i primi governatori italiani a parlare della necessità di vaccinare contro il #Covid gli immigrati - salernotoday : Covid-19: De Luca preoccupato per le varianti, poi fa il punto sui vaccini e sul piano per il turismo… -