Cosmi: "Il Napoli è allenato bene, dovrebbe essere tra le prime quattro"

Serse Cosmi, allenatore del Crotone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita col Napoli. Il Napoli nell'ultimo periodo si è ricompattato, i problemi che ha avuto nascono da un lungo periodo: se mancano dei giocatori decisivi, anche se le rose sono formate bene, poi si soffre. Il Napoli invece ora può attingere da una rosa quasi al completo e questo lo temo. Gli azzurri sono allenati molto bene, dovrebbero stare tra le prime quattro. Anche se facessimo un'ottima gara, non è detto che basti. Non dobbiamo giocare spensierati, questo ci porterebbe alla sconfitta, dobbiamo essere sereni e avere qualità, altrimenti perdiamo concentrazione e rabbia. Cigarini non è pronto per partire dal ...

