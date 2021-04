Cosenza-Ascoli 2-1 | scatto salvezza per i calabresi

(Di venerdì 2 aprile 2021) Lo scontrovede trionfare la banda di Occhiuzzi. Tre punti d’oro per la corsadei, che ora si portano a soli due punti di distanza dal Pordenone. La sconfitta inguai l’, che ora dovrà giocarsi le ultime giornate con il coltello tra i denti. Quali sono le scelte dei tecnici? Occhiuzzi sceglie il 3-4-1-2. Falcone in porta, davanti a lui giocano Ingrosso, Legittimo e Idda. Sulle fasce ci sono Gerbo e Crecco, in mezzo spazio a Petrucci e Sciaudone. Sulla trequarti c’è Tremolada, a supporto della coppia Gilozzi-Trotta. 4-3-1-2 per Sottil. Tra i pali c’è ovviamente Leali, che nei giorni scorsi ha anche rinnovato il contratto con l’. Davanti a lui si sistema la coppia Brosco-Quaranta, sulle corsie esterne giocano ...

La partitadi Venerdì 2 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 31° giornata di Serie B La cronaca e tabellino minuto ...E' appena terminata la prima gara del 31° turno di Serie B tra: riepilogo del match e nuova classifica Una vittoria pesantissima! Ilsi aggiudica lo scontro diretto contro l'nella prima gara della 31ª giornata di Serie B , ...Lo scontro salvezza Cosenza-Ascoli vede trionfare la banda di Occhiuzzi. Tre punti d’oro per la corsa salvezza dei calabresi, che ora si portano a soli due punti di distanza dal Pordenone. La ...COSENZA – Il Cosenza torna dalla sosta rinvigorito e con il secondo successo della stagione al “Marulla” si scrolla di dosso la pressione dell’Ascoli, sorprendentemente in vantaggio a metà della prima ...