Coronavirus, ancora tanti morti. Rezza: con più vaccini ritorno a normalità relativamente a breve (Di venerdì 2 aprile 2021) Sono 21.932 i nuovi positivi al Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore e 481 nuovi decessi. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri c'erano stati 23.649 nuovi casi e 501 vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 331.154 test tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività resta stabile al 6,6%.Dall'inizio della pandemia i contagi nel nostro Paese sono 3.629.000, mentre i decessi arrivano a quota 110.328. Il numero degli attualmente positivi è di 565.259, con un incremento di 1.816 unità rispetto a ieri. Sono ancora in aumento i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con 23 posti occupati in più di ieri. Ora i ricoverati in rianimazione sono 3.704, mentre le persone ricoverate con sintomi sono 28.704, in calo di 245 unità. I dimessi/guariti sono 19.620, per un totale di 2.953.377 dall'inizio dell'epidemia. A livello ...

