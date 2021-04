Caso Denise Pipitone: Piera Maggio lancia un appello a Storie Italiane (Di venerdì 2 aprile 2021) Caso Denise Pipitone: dopo aver prelevato il Dna da Olesya Rostova, la madre della piccola scomparsa da Mazara Del Vallo lancia un appello Caso Denise PipitoneSono davvero ore di ansia e di grande speranza quelle che sta attendendo Piera Maggio da giorni. Dopo 17 anni la donna potrebbe riabbracciare sua figlia se l’esame del DNA di Olesya Rostova sarebbe compatibile con il suo. Nell’attesa di ricevere notizie, la mamma di Denise Pipitone stamattina si è rivolta a Eleonora Daniele a Storie Italiane lanciando un appello. Piera Maggio lancia un ... Leggi su formatonews (Di venerdì 2 aprile 2021): dopo aver prelevato il Dna da Olesya Rostova, la madre della piccola scomparsa da Mazara Del VallounSono davvero ore di ansia e di grande speranza quelle che sta attendendoda giorni. Dopo 17 anni la donna potrebbe riabbracciare sua figlia se l’esame del DNA di Olesya Rostova sarebbe compatibile con il suo. Nell’attesa di ricevere notizie, la mamma distamattina si è rivolta a Eleonora Daniele ando unun ...

